При ДТП с тремя грузовиками в Виннице погиб иностранец

"7 августа в Виннице на Немировском шоссе произошла авария с участием трех грузовых автомобилей, в результате которого погиб пассажир одной из машин - 48-летний гражданин Грузии. Авария произошла около четырех часов утра", - говорится в сообщении.

Как было предварительно установлено, 42-летний житель Литинского района не справился с управлением грузовика DAF, загруженного арбузами, и допустил столкновение с запаркованным на обочине грузовым автомобилем DAF. А тот в свою очередь столкнулся с грузовиком Renault, который стоял впереди. В результате от полученных телесных повреждений пассажир автомобиля DAF, 48-летний гражданин Грузии, погиб на месте ДТП.

Следственное управление полиции открыло уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице столкнулись три грузовика, в результате чего есть погибший.