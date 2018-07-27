У ДТП на Дніпропетровщині загинула одна особа та п'ятеро постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На автодорозі поблизу села Мишурін Ріг, у Дніпропетровській області, зіткнулися два автомобілі, у результаті чого загинула одна особа та п'ятеро постраждали. Про це повідомили у відділі комунікації поліції в області, передає УНН.
"У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 26 липня на автодорозі "Н-08" поблизу села Мишурін Ріг, загинула одна особа та п'ятеро постраждало. Аварія сталася близько 14 години 20 хвилин", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок автокатастрофи за участі автомобілів Hyundai Sonata та "ВАЗ 21053" водій ВАЗа 1992 року народження від отриманих травм загинув на місці події. Ще двоє його пасажирів травмовані. Водій Hyundai 1968 року народження, двоє пасажирів, серед яких дитина 2003 року народження, отримали травми різного ступеня тяжкості.
Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення автомобілів у Стрию постраждали жінка та двоє дітей.