При ДТП в Днепропетровской области погиб один человек и пятеро пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На автодороге вблизи села Мишурин Рог, в Днепропетровской области, столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области, передает УНН.
"В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 26 июля на автодороге "Н-08" вблизи села Мишурин Рог, погиб один человек и пятеро пострадали. Авария произошла около 14 часов 20 минут", - говорится в сообщении.
В результате автокатастрофы с участием автомобилей Hyundai Sonata и "ВАЗ 21053" водитель ВАЗа 1992 года рождения от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще двое его пассажиров травмированы. Водитель Hyundai 1968 года, двое пассажиров, среди которых ребенок 2003 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.
Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в результате столкновения автомобилей в Стрые пострадали женщина и двое детей.