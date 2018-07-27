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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34993 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100701 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122817 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130444 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168343 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153068 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140865 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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При ДТП в Днепропетровской области погиб один человек и пятеро пострадали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. На автодороге вблизи села Мишурин Рог, в Днепропетровской области, столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области, передает УНН.

"В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 26 июля на автодороге "Н-08" вблизи села Мишурин Рог, погиб один человек и пятеро пострадали. Авария произошла около 14 часов 20 минут", - говорится в сообщении.

В результате автокатастрофы с участием автомобилей Hyundai Sonata и "ВАЗ 21053" водитель ВАЗа 1992 года рождения от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще двое его пассажиров травмированы. Водитель Hyundai 1968 года, двое пассажиров, среди которых ребенок 2003 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в результате столкновения автомобилей в Стрые пострадали женщина и двое детей.

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