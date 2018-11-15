У ДТП із санітарним автомобілем постраждала родина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Харкові зіштовхнулися санітарний автомобіль військових та легковик, внаслідок чого постраждала родина. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Дорожньо-транспортна подія сталася 15 листопада близько 9:20. На перехресті проспекта Московського і бульвара Богдана Хмельницького зіштовхнулися автомобілі "Богдан-2251" і "ВАЗ-2104". 38-річний водій автомобіля "ВАЗ", його 36-річна дружина і 7-річна дитина доставлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості", – йдеться в повідомленні.
Наразі всі обставини аварії встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група.
"Факт події зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження відповідно до Кримінального кодексу України", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, автомобіль "швидкої" в'їхав в огорожу підземного переходу у Львові.