В ДТП с санитарным автомобилем пострадала семья
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Харькове столкнулись санитарный автомобиль военных и легковушка, в результате чего пострадала семья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 ноября около 9:20. На перекрестке проспекта Московского и бульвара Богдана Хмельницкого столкнулись автомобили "Богдан-2251" и "ВАЗ-2104". 38-летний водитель автомобиля "ВАЗ", его 36-летняя жена и 7-летний ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
"Факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства согласно Уголовному кодексу Украины", – отметили в полиции.
Напомним, автомобиль "скорой" въехал в ограждение подземного перехода во Львове.