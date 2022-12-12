У Донецьку окупанти почали мобілізовувати на війну жінок – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у війні проти України. З метою поповнення втрат у живій силі ворог почав мобілізувати жінок у тимчасово-окупованому Донецьку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що з метою поповнення втрат в живій силі та доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу за мобілізацією призивають жінок. 28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк.
В Генштабі наголошують на збільшенні втрат противника на полі бою. Зокрема, у місцевій лікарні Кремінної Луганської області знаходиться понад 100 військовослужбовців противника з пораненнями різного ступеня важкості.
Доповнення
За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на території Луганської області окупанти планують масову мобілізацію чоловіків, незалежно від віку та медичного стану чоловіків.
Повідомляється, що за відмову чоловіків від мобілізації – рашисти публічно їх б'ють.