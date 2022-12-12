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В Донецке оккупанты начали мобилизовывать на войну женщин - Генштаб

В Донецке оккупанты начали мобилизовывать на войну женщин - Генштаб

Киев • УНН

 • 723181 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Оккупационные войска продолжают нести потери в войне против Украины. В целях восполнения потерь в живой силе враг начал мобилизовать женщин во временно-оккупированном Донецке. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что с целью восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка.

В Генштабе отмечают увеличение потерь противника на поле боя. В частности, в местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести.

Дополнение

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на территории Луганской области оккупанты планируют массовую мобилизацию мужчин, независимо от возраста и медицинского состояния мужчин.

Сообщается, что за отказ мужчин от мобилизации – рашисты публично их избивают.

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