В Донецке оккупанты начали мобилизовывать на войну женщин - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Оккупационные войска продолжают нести потери в войне против Украины. В целях восполнения потерь в живой силе враг начал мобилизовать женщин во временно-оккупированном Донецке. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Сообщается, что с целью восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка.
В Генштабе отмечают увеличение потерь противника на поле боя. В частности, в местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести.
Дополнение
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на территории Луганской области оккупанты планируют массовую мобилизацию мужчин, независимо от возраста и медицинского состояния мужчин.
Сообщается, что за отказ мужчин от мобилизации – рашисты публично их избивают.