В Донецке оккупанты начали мобилизовывать на войну женщин - Генштаб

Детали

Сообщается, что с целью восполнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1 армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка.

В Генштабе отмечают увеличение потерь противника на поле боя. В частности, в местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести.

Дополнение

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на территории Луганской области оккупанты планируют массовую мобилизацию мужчин, независимо от возраста и медицинского состояния мужчин.



Сообщается, что за отказ мужчин от мобилизации – рашисты публично их избивают.