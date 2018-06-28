У Дніпропетровській області зіштовхнулися дві фури, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Зіткнення двох вантажівок сталося на автотрасі Харків-Сімферополь, у Дніпропетровській області. Внаслідок ДТП загинув один із водіїв. Про це повідомив прес-центр ДСНС, передає УНН.
"28 червня о 2:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на 10 км автошляху Харків-Сімферополь М-29, у Новомосковському районі", – йдеться в повідомленні.
Прибувши на місце ДТП, рятувальники встановили, що у результаті зіткнення двох вантажівок марки DAF один із водіїв 1962 року народження помер на місці та був затиснений у кабіні автомобіля. Іншого водія 1971 року народження госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги до ЦРЛ хірургічного відділення в місті Новомосковськ.
"Рятувальники за допомогою пожежно-технічного обладнання відчинили двері кабіни та дістали тіло чоловіка з автомобіля та передали працівникам судово-медичної експертизи. До надання допомоги були залучені 4 чоловіка особового складу та 1 пожежно-рятувальний автомобіль Головного управління ДСНС України", – зазначили у ГСЧС.
Нагадаємо, зіткнення автомобіля та вантажівки сталося на ділянці автодороги Київ-Одеса, на Миколаївщині.