В Днепропетровской области столкнулись две фуры, есть погибший

"28 июня в 2:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 10 км автодороги Харьков-Симферополь М-29, в Новомосковском районе", - говорится в сообщении.

Прибыв на место ДТП, спасатели установили, что в результате столкновения двух грузовиков марки DAF один из водителей 1962 года скончался на месте и был зажат в кабине автомобиля. Другого водителя 1971 года рождения госпитализированы работниками скорой медицинской помощи в ЦРБ хирургического отделения в городе Новомосковск.

"Спасатели с помощью пожарно-технического оборудования открыли дверь кабины и достали тело мужчины из автомобиля и передали работникам судебно-медицинской экспертизы. К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 пожарно-спасательный автомобиль Главного управления ГСЧС Украины", - отметили в ГСЧС.

Напомним, столкновения автомобиля и грузовика произошло на участке автодороги Киев-Одесса, в Николаевской области.