У Дніпропетровській області від коронавірусу одужало ще двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Дніпропетровщині від коронавірусу одужали ще двоє людей. Повторні лабораторні дослідження показали негативний результат. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.
Як повідомили у пресслужбі ОДА, загалом вже четверо мешканців регіону успішно пройшли лікування від цієї хвороби.
"Загалом на коронавірус перевірили 107 людей. 12 – в процесі перевірки", - йдеться у повідомленні.
В ОДА відзначили, що нині в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. На Дніпропетровщині – 14. З них 10 людей ще проходять лікування. Епідеміологічна ситуація у регіоні під контролем.