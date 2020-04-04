В Днепропетровской области от коронавируса выздоровели еще два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Днепропетровской области от коронавируса выздоровели еще два человека. Повторные лабораторные исследования показали отрицательный результат. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.
Как сообщили в пресс-службе ОГА, в целом уже четверо жителей региона успешно прошли лечение от этой болезни.
"В целом на коронавирус проверили 107 человек. 12 - в процессе проверки", - говорится в сообщении.
В ОГА отметили, что сейчас в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Днепропетровской области - 14. Из них 10 человек еще проходят лечение. Эпидемиологическая ситуация в регионе под контролем.