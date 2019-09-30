У Дніпропетровській області п'яний співробітник поліції вчинив ДТП, 3 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. За фактом ДТП за участі співробітника карного розшуку поліції Дніпропетровщини призначено службове розслідування. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
“За рішенням Голови Національної поліції Ігоря Клименка керівника відділу карного розшуку Павлоградського ВП та його заступника відсторонено від виконання службових обов’язків”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про подію повідомлено Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 вересня о 18:50 на вулиці Дніпровській у Павлограді. Поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі “Volkswagen Golf” не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем “Лада Калина”. Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля “Лада Калина”, серед яких 62-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Вони були доставлені до лікарні.
“Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп’яніння. На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Павлоградського ВП”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві автівка збила жінку на смерть на пішохідному переході.
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