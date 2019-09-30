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У Дніпропетровській області п'яний співробітник поліції вчинив ДТП, 3 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. За фактом ДТП за участі співробітника карного розшуку поліції Дніпропетровщини призначено службове розслідування. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

У Дніпропетровській області п'яний співробітник поліції вчинив ДТП, 3 постраждалих

“За рішенням Голови Національної поліції Ігоря Клименка керівника відділу карного розшуку Павлоградського ВП та його заступника відсторонено від виконання службових обов’язків”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про подію повідомлено Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 вересня о 18:50 на вулиці Дніпровській у Павлограді. Поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі “Volkswagen Golf” не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем “Лада Калина”. Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля “Лада Калина”, серед яких 62-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Вони були доставлені до лікарні.

“Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп’яніння. На місці події працюють слідчо-оперативна група та керівництво Павлоградського ВП”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві автівка збила жінку на смерть на пішохідному переході.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смертельне ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику

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