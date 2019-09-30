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В Днепропетровской области пьяный сотрудник полиции совершил ДТП, 3 пострадавших

Киев • УНН

 • 15279 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. По факту ДТП с участием сотрудника уголовного розыска полиции в Днепропетровской области назначено служебное расследование. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепропетровской области пьяный сотрудник полиции совершил ДТП, 3 пострадавших

“По решению главы Национальной полиции Игоря Клименко руководителя отдела уголовного розыска Павлоградского ОП и его заместителя отстранено от исполнения служебных обязанностей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что о происшествии сообщено Государственное бюро расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября в 18:50 на улице Днепровской в Павлограде. Полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле “Volkswagen Golf” не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем “Лада Калина”. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля “Лада Калина”, среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Они были доставлены в больницу.

“Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и руководство Павлоградского ОП”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, в Киеве автомобиль сбил женщину насмерть на пешеходном переходе.

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