У Києві автівка збила жінку на смерть на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Голосіївському районі Києва автівка насмерть збила жінку на пішохідному переході. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління Національної поліції Києва.
“Дійсно, відбулось таке ДТП”, — повідомили в прес-службі ГУНП.
Зі слів співрозмовниці, трагедія сталась близько 17:00.
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“В результаті на в’їзді на нерегульований пішохідний перехід водій скоїв наїзд на жінку, яка внаслідок отриманих травм померла на місці”, — сказала вона.
У поліції зазначили, що на місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини і деталі.