В Киеве автомобиль сбил женщину насмерть на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Голосеевском районе Киева автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили УНН в пресс-службе главного управления Национальной полиции Киева.
"Действительно, произошло такое ДТП", - сообщили в пресс-службе ГУНП.
По словам собеседницы, трагедия произошла около 17:00.
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"В результате на въезде на нерегулируемый пешеходный переход водитель совершил наезд на женщину, которая в результате полученных травм скончалась на месте", - сказала она.
В полиции отметили, что на месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и детали.