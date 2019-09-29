Бензовоз злетів у кювет на дорозі “Київ-Чоп”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. На дорозі “Київ-Чоп” бензовоз злетів у кювет. Автопригода сталася сьогодні, 29 вересня, близько восьмої години ранку поблизу міста Дубно, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Рівненській області.
"Поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля, 48-річний житель Івано-Франківської області, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху, допустив занос транспортного засобу, внаслідок чого злетів у кювет", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП керманич не постраждав і за результатами медичного освідування був тверезий. Автоцистерна була порожня.
На водія склали адміністративний протокол за статтею 124 КУпАП.
Нагадаємо, у Китаї в результаті ДТП з автобусом загинули понад 30 людей.