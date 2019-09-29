Бензовоз вылетел в кювет на дороге "Киев-Чоп"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. На дороге "Киев-Чоп" бензовоз слетел в кювет. Автопроисшествие произошло сегодня, 29 сентября, около восьми часов утра вблизи города Дубно, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Ровенской области.
"Полицейские установили, что водитель грузового автомобиля, 48-летний житель Ивано-Франковской области, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства, в результате чего слетел в кювет", - говорится в сообщении.
В результате ДТП руководитель не пострадал и по результатам медицинского освидетельствования был трезв. Автоцистерна была пуста.
На водителя составили административный протокол по статье 124 КУоАП.
Напомним, в Китае в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек.