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У Китаї в результаті ДТП з автобусом загинули понад 30 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Щонайменше 36 людей загинули, ще 36 отримали поранення в результаті крупного ДТП за участю автобуса на швидкісній автотрасі в районі міста Исин провінції Цзянсу на сході Китаю. Про це повідомили в неділю місцеві правоохоронні органи, передає УНН.

У Китаї в результаті ДТП з автобусом загинули понад 30 людей

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційній сторінці міського управління поліції в соціальній мережі, автобус, що рухався в північному напрямку, в салоні якого знаходилися 69 пасажирів, раптово виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

Всі постраждалі доставлені в найближчі лікарні, дев'ять з них знаходяться у важкому стані. Причина події з'ясовується. Згідно з попередньою версією, НП сталася через те, що у автобуса лопнула камери переднього колеса. Ведеться слідство.

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Нагадаємо, у Запоріжжі зіткнулись легковики, є загиблі та постраждалі.

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