В Китае в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. По меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения в результате крупного ДТП с участием автобуса на скоростной автотрассе в районе города Исин провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом сообщили в воскресенье местные правоохранительные органы, передает УНН.
Согласно информации, опубликованной на официальной странице городского управления полиции в социальной сети, автобус, который двигался в северном направлении, в салоне которого находились 69 пассажиров, внезапно выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Причина происшествия выясняется. Согласно предварительной версии, ЧП произошло из-за того, что у автобуса лопнула камеры переднего колеса. Ведется следствие.
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Напомним, в Запорожье столкнулись легковушки, есть погибшие и пострадавшие.