Смертельне ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику

КИЇВ. 29 вересняю УНН. У Київській області автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку. Внаслідок чого загинув 19-річний молодик, який на той час перебував у багажнику (через відсутність місця у салоні), передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби поліції Київської області.