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Смертельне ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику

Київ • УНН

 • 45157 перегляди

КИЇВ. 29 вересняю УНН. У Київській області автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку. Внаслідок чого загинув 19-річний молодик, який на той час перебував у багажнику (через відсутність місця у салоні), передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби поліції Київської області.

Смертельне ДТП на Київщині: загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику

Як зазначили у поліції, трагедія близько сьомої години ранку сталася у м. Миронівка.

Автомобіль, за кермом якого був 17-річний хлопець, протаранив металевий паркан та в’їхав на подвір’я приватного будинку. Внаслідок чого загинув 19-річний молодик, який на той час перебував у багажнику (через відсутність місця у салоні).

За викликом господаря помешкання, на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясувала обставини трагедії та деталі розвитку подій.

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"За попередніми даними, студент одного із місцевих навчальних закладів декілька днів тому придбав собі авто та, схоже, вирішив похизуватися перед друзями, не маючи водійського посвідчення. Свої сили не розрахував. Будучи вже на підпитку (1.25 промілле), у компанії іще шістьох друзів у салоні вирішив “прокататися”.

На швидкості не впорався з кермуванням і протаранив паркан приватного будинку. Його занесло до бетонного колодязю, що й призвело до трагедії", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, 19-річний хлопець, що перебував у багажнику загинув на місці, водій та іще шестеро пасажирів, серед яких дві дівчини, перебувають зараз у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286(порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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