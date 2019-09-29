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Смертельное ДТП в Киевской области: погиб 19-летний парень, которого везли в багажнике

Киев • УНН

 • 45157 просмотра

КИЕВ. 29 вересняю УНН. В Киевской области автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киевской области.

Смертельное ДТП в Киевской области: погиб 19-летний парень, которого везли в багажнике

Как отметили в полиции, трагедия около семи часов утра произошла в г. Мироновка.

Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне).

По вызову хозяина квартиры, на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства трагедии и детали развития событий.

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"По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи уже навеселе (1.25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил "прокатиться".

На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонного колодца, что и привело к трагедии", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 19-летний парень, который находился в багажнике погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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