Смертельное ДТП в Киевской области: погиб 19-летний парень, которого везли в багажнике

КИЕВ. 29 вересняю УНН. В Киевской области автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киевской области.