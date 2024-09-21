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У Дніпрі зросла кількість постраждалих від атаки рф

Київ • УНН

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Кількість постраждалих від атаки по Дніпру збільшилася - звернувся 53-річний чоловік з переломом. На місці працюють служби, комунальники прибирають уламки, благодійники надають будматеріали для ремонту.

Кількість постраждалих від атаки російських військ на Дніпро збільшилася - звернувся 53-річний чоловік з переломом, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Зросла кількість постраждалих від вчорашньої атаки по Дніпру. До лікарів звернувся й 53-річний чоловік. У нього перелом. Постраждалому надали необхідну меддомомогу, лікуватиметься амбулаторно

- написав Лисак у Telegram.

На місці, з його слів, продовжується обстеження ураженої території. Працюють всі відповідальні служби. Комунальники прибирають уламки. Долучилися й благодійники. Мешканцям пошкоджених багатоповерхівок видають будматеріали для швидкого ремонту.

Доповнення

20 вересня ввечері повідомлялося, що ворог атакував Дніпро, постраждав 19-річний хлопець. 

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Уночі ворог атакував Кривий Ріг, загинула дитина і дві жінки. За даними Лисака, уночі ворог атакував Дніпропетровщину 4 балістичними "Іскандер-М". А ще - 5 керованими ракетами, їх знищили.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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