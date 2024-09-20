росіяни вдарили по Дніпру: пошкоджено будівлю освітнього центру, одна людина поранена
Київ • УНН
Ввечері 20 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару постраждала одна людина, частково зруйновано будівлю освітнього центру. Триває обстеження території.
Надвечір п'ятниці, 20 вересня, війська рф вдарили по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки постраждала щонайменше одна людина. Про це заяви голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості
За його словами, також частково зруйновано будівлю освітнього центру. Наразі триває обстеження території.
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