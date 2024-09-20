россияне ударили по Днепру: повреждено здание образовательного центра, один человек ранен

К вечеру пятницы, 20 сентября, войска рф ударили по Днепру. В результате вражеской атаки пострадал по меньшей мере один человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

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Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести - заявил председатель ОВА.

По его словам, также частично разрушено здание образовательного центра. Сейчас продолжается обследование территории.

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