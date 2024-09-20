россияне ударили по Днепру: повреждено здание образовательного центра, один человек ранен
Киев • УНН
Вечером 20 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате удара пострадал один человек, частично разрушено здание образовательного центра. Продолжается обследование территории.
К вечеру пятницы, 20 сентября, войска рф ударили по Днепру. В результате вражеской атаки пострадал по меньшей мере один человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести
По его словам, также частично разрушено здание образовательного центра. Сейчас продолжается обследование территории.
Вдень росіяни били по Дніпропетровщині дронами та артилерією: постраждав 48-річний чоловік20 сентября 2024, 16:06 • 8912 просмотров