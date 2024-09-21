В Днепре возросло количество пострадавших от атаки рф
Киев • УНН
Количество пострадавших от атаки по Днепру увеличилось - обратился 53-летний мужчина с переломом. На месте работают службы, коммунальщики убирают обломки, благотворители предоставляют стройматериалы для ремонта.
Количество пострадавших от атаки российских войск на Днепр увеличилось - обратился 53-летний мужчина с переломом, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Возросло количество пострадавших от вчерашней атаки по Днепру. К врачам обратился и 53-летний мужчина. У него перелом. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, будет лечиться амбулаторно
На месте, по его словам, продолжается обследование пораженной территории. Работают все ответственные службы. Коммунальщики убирают обломки. Присоединились и благотворители. Жителям поврежденных многоэтажек выдают стройматериалы для быстрого ремонта.
Дополнение
20 сентября вечером сообщалось, что враг атаковал Днепр, пострадал 19-летний парень.
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Ночью враг атаковал Кривой Рог, погиб ребенок и две женщины. По данным Лысака, ночью враг атаковал Днепропетровскую область 4 баллистическими "Искандер-М". А еще - 5 управляемыми ракетами, их уничтожили.
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