В Днепре возросло количество пострадавших от атаки рф

Количество пострадавших от атаки российских войск на Днепр увеличилось - обратился 53-летний мужчина с переломом, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Возросло количество пострадавших от вчерашней атаки по Днепру. К врачам обратился и 53-летний мужчина. У него перелом. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, будет лечиться амбулаторно - написал Лысак в Telegram.

На месте, по его словам, продолжается обследование пораженной территории. Работают все ответственные службы. Коммунальщики убирают обломки. Присоединились и благотворители. Жителям поврежденных многоэтажек выдают стройматериалы для быстрого ремонта.

Дополнение

20 сентября вечером сообщалось, что враг атаковал Днепр, пострадал 19-летний парень.

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Ночью враг атаковал Кривой Рог, погиб ребенок и две женщины. По данным Лысака, ночью враг атаковал Днепропетровскую область 4 баллистическими "Искандер-М". А еще - 5 управляемыми ракетами, их уничтожили.

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