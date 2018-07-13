У Дніпрі внаслідок вибуху на підприємстві загинуло дві особи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Вчора, 12 липня, о 16:49 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух, що пролунав у місті Дніпро на вулиці Курсантська, Самарського району. У результаті інциденту загинуло дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.
Вже на місці події з’ясовано, що стався вибух в цеху під час технологічного процесу в електричній печі по плавленню спеціальних металів небезпечної суміші, без послідуючого горіння в наслідок чого зруйнована цегляна піч та металевий бункер над нею.
Підрозділом ГУ ДСНС у Дніпропетровській області вилучено з-під цегли 1 особу, ще одну особу з-під цегли витягли працівники підприємства до прибуття підрозділів ГУ ДСНС у області.
Внаслідок вибуху загинула одна людина та одна людина у важкому стані госпіталізована до 2-ї міської лікарн, але о 19-25 він помер.
Нагадаємо, вчора на Французькому бульварі в Одесі, у господарській будівлі Гідрометцентру, стався вибух.