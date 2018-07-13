В Днепре в результате взрыва на предприятии погибли два человека

Уже на месте происшествия установлено, что произошел взрыв в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов опасной смеси, без последующего горения вследствие чего разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

Подразделением ГУ ГСЧС в Днепропетровской области изъято из-под кирпичей 1 человека, еще одного человека из-под завалов вытащили работники предприятия до прибытия подразделений ГУ ГСЧС в области.

В результате взрыва погиб один человек и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован во 2-ю городскую больницу, но в 19-25 он умер.



Напомним, вчера на Французском бульваре в Одессе, в хозяйственной постройке Гидрометцентра, произошел взрыв.