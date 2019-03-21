У Дніпрі викрили шахрая, який зібрав півмільйона гривень коштом хворої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Дніпрі затримано 26-річного хлопця, який зібрав півмільйона гривень коштом хворої дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“Працівники Придніпровського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Дніпропетровщини, викрили 26-річного молодика, який у соціальних мережах (зібрав півмільйона гривень —ред.) нібито на лікування хворої дитини”, — йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, у 2018 році зловмисник у мережі Інтернет знайшов реальне оголошення про збір коштів для закордонного лікування малолітнього хлопчика. На жаль, наприкінці 2018 року дитина померла.
Також, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. 26 —річному хлопцю оголошено про підозру.
Нагадаємо, жінку викрили на створенні порноматеріалів, для чого експлуатувався її 5-річний син.