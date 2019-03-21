В Днепре разоблачили мошенника, который собрал полмиллиона гривен за счет больного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Днепре задержан 26-летний парень, который собрал полмиллиона гривен за счет больного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Работники Приднепровского управления Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Днепропетровской области, разоблачили 26-летнего молодого человека, который в социальных сетях (собрал полмиллиона гривен ред.) якобы на лечение больного ребенка", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, в 2018 году злоумышленник в сети Интернет нашел реальное объявление о сборе средств для зарубежного лечения малолетнего мальчика. К сожалению, в конце 2018 года ребенок умер.
Также, полицейские начали уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 26-летнему парню объявлено о подозрении.
Напомним, женщину уличили в создании порноматериалов, для чего эксплуатировался ее 5-летний сын.