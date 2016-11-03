У Дніпрі триває процес створення муніципальної пожежної охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. 1 листопада у Дніпрі за участю Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та міського голови Дніпра Бориса Філатова відбулося відкриття нового центру надання адміністративних послуг. Поряд з іншими фахівцями в Центрі чергують і працівники Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
“Ця реформа — корінний злам нинішньої системи. Вона передбачає участь добровольців-вогнеборців, як в усьому світі. Також це вагома передача частини функцій місцевій владі. Разом із органами місцевої влади ми будемо ставити та витримувати планку на рівні високих державних стандартів”, — пояснив очільник українського МВС.
У свою чергу, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що вже є перші волонтери.
Представники влади запевнили, що реформа пожежної служби — комплексна. Вона здатна забезпечити не лише якісне виконання функцій цивільного захисту, а й мінімізувати корупцію у цій сфері.
Для реалізації цих та інших завдань рятувальники вже налагодили співпрацю з місцевими органами влади та громадянами і спільно розпочали роботу щодо розширення мережі місцевої пожежної охорони та залучення добровольців-вогнеборців для гарантування пожежної безпеки.
Нагадаємо, що реформування системи органів управління та підрозділів ДСНС всіх рівнів відбуватиметься поетапно до 2020 року із врахуванням змін територіальної організації влади в Україні. Ця реформа відбувається в рамках проведення децентралізації.
Як повідомляв УНН, експерт з питань місцевого самоврядування Руслан Плющ наголосив, що однією з важливих складових проведення реформи є продумана просторова організація соціальної та адміністративної сфери з урахуванням концентрації населення, його розселення, центрів тяжіння та інших показників. Реформування системи пожежної безпеки, яке відбуватиметься з урахуванням цих показників, може стати суттєвим поштовхом для децентралізації у різних сферах, особливо, якщо до охорони безпеки громад, активно залучатимуться її члени.