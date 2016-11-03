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15 марта, 19:03 • 115172 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Днепре продолжается процесс создания муниципальной пожарной охраны

В Днепре продолжается процесс создания муниципальной пожарной охраны

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. 1 ноября в Днепре при участии Министра внутренних дел Арсена Авакова и городского головы Днепра Бориса Филатова состоялось открытие нового центра предоставления административных услуг. Наряду с другими специалистами в Центре дежурят и сотрудники Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

"Эта реформа - коренной перелом нынешней системы. Она предусматривает участие добровольцев-пожарных, как во всем мире. Также это весомая передача части функций местной власти. Вместе с органами местной власти мы будем ставить и выдерживать планку на уровне высоких государственных стандартов", - пояснил руководитель украинского МВД.

В свою очередь, городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что уже есть первые волонтеры.

Представители власти заверили, что реформа пожарной службы - комплексная. Она способна обеспечить не только качественное выполнение функций гражданской защиты, но и минимизировать коррупцию в этой сфере.

Для реализации этих и других задач спасатели уже наладили сотрудничество с местными органами власти и гражданами и совместно начали работу по расширению сети местной пожарной охраны и привлечению добровольцев-пожарных для обеспечения пожарной безопасности.

Напомним, что реформирование системы органов управления и подразделений ГосЧС всех уровней будет происходить поэтапно до 2020 года с учетом изменений территориальной организации власти в Украине. Эта реформа происходит в рамках проведения децентрализации.

Как сообщал УНН, эксперт по вопросам местного самоуправления Руслан Плющ подчеркнул, что одной из важных составляющих проведения реформы есть продуманная пространственная организация социальной и административной сферы с учетом концентрации населения, его расселения, центров притяжения и других показателей. Реформирование системы пожарной безопасности, которое будет проходить с учетом этих показателей, может стать существенным толчком для децентрализации в различных сферах, особенно, если к охране безопасности общин, активно привлекаться ее члены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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