У Дніпрі прооперували двох поранених бійців АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Дніпрі прооперували двох бійців АТО, які отримали поранення у середу внаслідок обстрілу. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Військовим вертольотом евакуйовані в Дніпро двоє Сонечок, поранення отримали вчора під час обстрілу. Військові лікарі прооперували, стабілізували. Захисники в свідомості, дихають самостійно”, — написала Т.Губа.
За її словами, одного бійця доставили в реанімацію, ще одного після обстеження направили у військовий госпіталь.
Нагадаємо, минулої доби, 9 листопада, в зоні АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, четверо отримали поранення, ще двоє військовослужбовців зазнали травм під час виконання завдань на передовій.