В Днепре прооперировали двух раненых бойцов АТО

"Военным вертолетом эвакуированы в Днепр двух Сонечок, ранения получили вчера во время обстрела. Военные врачи прооперировали, стабилизировали. Защитники в сознании, дышат самостоятельно", - написала Т.Губа.

По ее словам, одного бойца доставили в реанимацию, еще одного после обследования направили в военный госпиталь.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 ноября, в зоне АТО в результате боевых действий один украинский военный погиб, четверо получили ранения, еще двое военнослужащих получили травмы во время выполнения задач на передовой.