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У Дніпрі концентрація пилу у повітрі в 3-5 разів вища за норму - ОДА

Київ • УНН

 • 12273 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Дніпрі протягом останньої доби концентрація пилу у повітрі в 3-5 разів перевищує допустиму концентрацію, встановлену Міністерством охорони здоров’я України. Це не пов’язано із пожежами у зоні відчуження, а викликано особливими погодними умовами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН.

"Обласний центр екологічного моніторингу та Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології сповіщають про перевищення концентрації пилу у повітрі. Така ситуація пов’язана із високим тиском, поривчастим вітром та підвищенням температури у приземному шарі. Це спричиняє накопичення забруднюючих речовин ближче до поверхні землі", – пояснив Олександр Бондаренко.

Очільник області підкреслив, що смог у місті не пов’язаний з пожежами у Чорнобильській зоні та порадив залишатися вдома та не відчиняти вікна.

Повідомляється, що решта показників стану атмосферного повітря у Дніпрі – без змін. За даними ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, радіаційний фон у межах норми. Він не перевищує природних фонових значень – 0,012 мР/год при допустимому 0,05 мР/год.

Нагадаємо, що 16 квітня Київ накрила пилова буря.

Станом на ранок 17 квітня, рівень забрудненості повітря у Києві найвищий серед найбільших міст світу.

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