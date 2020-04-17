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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 41378 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 50302 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 64800 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65213 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 92596 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77648 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101566 просмотра

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5 марта, 08:02 • 105474 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130643 просмотра

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В Днепре концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз выше нормы - ОГА

В Днепре концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз выше нормы - ОГА

Киев  •  УНН

 • 12269 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепре за последние сутки концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз превышает допустимую концентрацию, установленную Министерством здравоохранения Украины. Это не связано с пожарами в зоне отчуждения, а вызвано особыми погодными условиями. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН.

"Областной центр экологического мониторинга и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщают о превышении концентрации пыли в воздухе. Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли", - пояснил Александр Бондаренко.

Глава области подчеркнул, что смог в городе не связан с пожарами в Чернобыльской зоне и посоветовал оставаться дома и не открывать окна.

Сообщается, что остальные показатели состояния атмосферного воздуха в Днепре - без изменений. По данным ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, радиационный фон в пределах нормы. Он не превышает естественных фоновых значений - 0,012 мР/час при допустимом 0,05 мР/ч.

Напомним, что 16 апреля Киев накрыла пыльная буря.

По состоянию на утро 17 апреля, уровень загрязненности воздуха в Киеве самый высокий среди крупнейших городов мира.

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