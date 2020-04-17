В Днепре концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз выше нормы - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепре за последние сутки концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз превышает допустимую концентрацию, установленную Министерством здравоохранения Украины. Это не связано с пожарами в зоне отчуждения, а вызвано особыми погодными условиями. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН.
"Областной центр экологического мониторинга и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщают о превышении концентрации пыли в воздухе. Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли", - пояснил Александр Бондаренко.
Глава области подчеркнул, что смог в городе не связан с пожарами в Чернобыльской зоне и посоветовал оставаться дома и не открывать окна.
Сообщается, что остальные показатели состояния атмосферного воздуха в Днепре - без изменений. По данным ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, радиационный фон в пределах нормы. Он не превышает естественных фоновых значений - 0,012 мР/час при допустимом 0,05 мР/ч.
Напомним, что 16 апреля Киев накрыла пыльная буря.
По состоянию на утро 17 апреля, уровень загрязненности воздуха в Киеве самый высокий среди крупнейших городов мира.