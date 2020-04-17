В Днепре концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз выше нормы - ОГА

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепре за последние сутки концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз превышает допустимую концентрацию, установленную Министерством здравоохранения Украины. Это не связано с пожарами в зоне отчуждения, а вызвано особыми погодными условиями. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН.