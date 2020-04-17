Рівень забруднення повітря у Києві залишається дуже високим
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на ранок 17 квітня рівень забрудненості повітря у Києві найвищий серед найбільших міст світу. Такі дані показує портал iqair.com, що відстежує дані з якості повітря у найбільших містах, передає УНН.
Наразі, станом на 9:30 ранку, показник забрудненості повітря становить 169 пунктів (показник станом на 7:00 становив 163 пункти), при нормі до 50 пунктів.
Найбільше забруднення спостерігається в районі Позняків та Харківського масиву, а на правому березі - у Голосіївському районі, особливо на проспекті Науки.
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Слід зазначити, що порівняно з показниками, які були зафіксовані ввечері 16 квітня та в ніч на п’ятницю, ситуація дещо покращилася, адже показники перевищували 300 пунктів.
Напередодні у повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. Фахівці попросили людей зачинити вікна та не виходити на вулицю.
Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:
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- обмежити перебування на відкритому повітрі;
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- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
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- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
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- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
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- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
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