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Рівень забруднення повітря у Києві залишається дуже високим

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на ранок 17 квітня рівень забрудненості повітря у Києві найвищий серед найбільших міст світу. Такі дані показує портал iqair.com, що відстежує дані з якості повітря у найбільших містах, передає УНН.

Наразі, станом на 9:30 ранку, показник забрудненості повітря становить 169 пунктів (показник станом на 7:00 становив 163 пункти), при нормі до 50 пунктів.

Найбільше забруднення спостерігається в районі Позняків та Харківського масиву, а на правому березі - у Голосіївському районі, особливо на проспекті Науки.

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Слід зазначити, що порівняно з показниками, які були зафіксовані ввечері 16 квітня та в ніч на п’ятницю, ситуація дещо покращилася, адже показники перевищували 300 пунктів.

Напередодні у повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. Фахівці попросили людей зачинити вікна та не виходити на вулицю.

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

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