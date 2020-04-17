Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается очень высоким
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на утро 17 апреля уровень загрязненности воздуха в Киеве самый высокий среди крупнейших городов мира. Такие данные показывает портал iqair.com, отслеживающий данные по качеству воздуха в городах, передает УНН.
Сейчас, по состоянию на 9:30 утра, показатель загрязненности воздуха составляет 169 пунктов (показатель по состоянию на 7:00 составил 163 пункта), при норме до 50 пунктов.
Наибольшее загрязнение наблюдается в районе Позняков и Харьковского массива, а на правом берегу - в Голосеевском районе, особенно на проспекте Науки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко: задымление в Киеве является следствием пожаров не только в Чернобыльской зоне
Следует отметить, что по сравнению с показателями, которые были зафиксированы вечером 16 апреля и в ночь на пятницу, ситуация несколько улучшилась, ведь показатели превышали 300 пунктов.
Накануне в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. Специалисты попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают:
-
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
-
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
-
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
-
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
-
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
-