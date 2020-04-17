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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34013 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42554 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58228 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59387 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75543 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130580 просмотра

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Актуальное
Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается очень высоким

Уровень загрязнения воздуха в Киеве остается очень высоким

Киев  •  УНН

 • 26395 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на утро 17 апреля уровень загрязненности воздуха в Киеве самый высокий среди крупнейших городов мира. Такие данные показывает портал iqair.com, отслеживающий данные по качеству воздуха в городах, передает УНН.

Сейчас, по состоянию на 9:30 утра, показатель загрязненности воздуха составляет 169 пунктов (показатель по состоянию на 7:00 составил 163 пункта), при норме до 50 пунктов.

Наибольшее загрязнение наблюдается в районе Позняков и Харьковского массива, а на правом берегу - в Голосеевском районе, особенно на проспекте Науки.

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Следует отметить, что по сравнению с показателями, которые были зафиксированы вечером 16 апреля и в ночь на пятницу, ситуация несколько улучшилась, ведь показатели превышали 300 пунктов.

Накануне в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. Специалисты попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

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