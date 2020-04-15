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У Дніпрі хуліган помер в поліцейському автомобілі: відкрите кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка за вчинення хуліганських дій, однак, коли його посадили до службового автомобіля - він помер. У зв’язку з цим розпочате службове розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

“14 квітня 2020 року до органів поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій мешканцем одного з будинків по вулиці Лейтенанта Роя у Дніпрі. Патрульні поліцейські, що прибули за викликом, затримали 33-річного чоловіка, який агресивно поводився, наділи на нього кайданки та посадили до службового автомобіля, де останній помер”, - йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві службовий автомобіль поліції на смерть збив пішохода.

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