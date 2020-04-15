В Днепре хулиган умер в полицейском автомобиле: открытое уголовное производство

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре полицейские задержали мужчину за совершение хулиганских действий, однако, когда его посадили в служебный автомобиль - он умер. В связи с этим начато служебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.