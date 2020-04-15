В Днепре хулиган умер в полицейском автомобиле: открытое уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре полицейские задержали мужчину за совершение хулиганских действий, однако, когда его посадили в служебный автомобиль - он умер. В связи с этим начато служебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"14 апреля 2020 года в органы полиции поступило сообщение о совершении хулиганских действий жителем одного из домов по улице Лейтенанта Роя в Днепре. Патрульные полицейские, прибывшие по вызову, задержали 33-летнего мужчину, который агрессивно вел себя, надели на него наручники и посадили в служебный автомобиль, где последний скончался", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) и открытое уголовное производство.
Напомним, в Киеве служебный автомобиль полиции насмерть сбил пешехода.