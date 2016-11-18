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У Дніпрі чоловіка судитимуть за пограбування жінок під час побачень

У Дніпрі чоловіка судитимуть за пограбування жінок під час побачень

Київ • УНН

 • 6378 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Дніпрі чоловіка судитимуть за розбійний напад та пограбування жінок під час побачень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що у серпні 2016 року потерпіла (42-річна вихователь у дитячому садочку) познайомилась з обвинуваченим у соціальній мережі. На першій зустрічі під час розпиття алкогольних напоїв на березі річки Дніпро “залицяльник”, погрожуючи ножем, заволодів мобільним телефоном, фотоапаратом та золотими прикрасами жінки на загальну суму понад 8 тисяч гривень.

Зі своєю другою жертвою чоловік познайомився у вересні 2016 року також і соціальній мережі. Під час розпиття спиртних напоїв на тому ж місці зловмисник заволодів мобільним телефоном жінки, прикрасами та 50 гривнями.

Поліцейські з'ясували, що правопорушником є 43-річний раніше судимого громадянина Російської Федерації.

Чоловіка судитимуть за ч.1 ст.187 та ч.2 ст.186 (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном та грабіж, поєднаний з насильством) ККУ.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

 

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