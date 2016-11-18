В Днепре мужчину будут судить за ограбление женщин во время свиданий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Днепре мужчину будут судить за разбойное нападение и ограбление женщин во время свиданий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Установлено, что в августе 2016 года потерпевшая (42-летняя воспитатель в детском саду) познакомилась с обвиняемым в социальной сети. На первой встрече во время распития алкогольных напитков на берегу реки Днепр "ухажер", угрожая ножом, завладел мобильным телефоном, фотоаппаратом и золотыми украшениями женщины на общую сумму свыше 8 тыс. гривен.
Со своей второй жертвой мужчина познакомился в сентябре 2016 года также в социальной сети. Во время распития спиртных напитков на том же месте злоумышленник завладел мобильным телефоном женщины, украшениями и 50 гривнами.
Полицейские выяснили, что правонарушителем является 43-летний ранее судимый гражданин Российской Федерации.
Мужчину будут судить по ч.1 ст.187 и ч.2 ст.186 (разбойное нападение с целью завладения чужим имуществом и грабеж, соединенный с насилием) УК Украины.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.