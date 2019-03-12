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У дитсадку Тернополя спалах кишкової інфекції

У дитсадку Тернополя спалах кишкової інфекції

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У дитячому садочку Тернополя спалах кишкової інфекції, в результаті якого постраждало 5 дітей. Про це повідомляє обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.

"Інформуємо, що 11.03.2019 в м. Тернополі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, в результаті якого постраждало 5 дітей. Всі потерпілі є вихованцями однієї групи дошкільного навчального закладу" – йдеться у повідомленні.

Фахівці обласного лабораторного центра розпочали епідрозслідування з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання. Вже здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів.

З метою пошуку етіологічного фактору розширено спектр мікробіологічних досліджень на визначення патогенних збудників бактеріологічного та вірусологічного походження.

Як повідомляв УНН, названо причини спалаху кишкової інфекції у школі Житомира.

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