У дитсадку Тернополя спалах кишкової інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У дитячому садочку Тернополя спалах кишкової інфекції, в результаті якого постраждало 5 дітей. Про це повідомляє обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України, передає УНН.
"Інформуємо, що 11.03.2019 в м. Тернополі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, в результаті якого постраждало 5 дітей. Всі потерпілі є вихованцями однієї групи дошкільного навчального закладу" – йдеться у повідомленні.
Фахівці обласного лабораторного центра розпочали епідрозслідування з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання. Вже здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів.
З метою пошуку етіологічного фактору розширено спектр мікробіологічних досліджень на визначення патогенних збудників бактеріологічного та вірусологічного походження.
Як повідомляв УНН, названо причини спалаху кишкової інфекції у школі Житомира.