В детском саду Тернополя вспышка кишечной инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В детском саду Тернополя вспышка кишечной инфекции, в результате которого пострадали 5 детей. Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
"Информируем, что 11.03.2019 в г. Тернополе зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которого пострадали 5 детей. Все пострадавшие являются воспитанниками одной группы детского сада", - говорится в сообщении.
Специалисты областного лабораторного центра начали эпидрасследование с целью локализации и ликвидации вспышки, установления источника, вероятных факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению инфекционного заболевания. Уже осуществлен отбор материала для лабораторного исследования, организован комплекс противоэпидемических мероприятий.
С целью поиска этиологического фактора расширен спектр микробиологических исследований на определение патогенных возбудителей бактериологического и вирусологического происхождения.
Как сообщал УНН, названі причины вспышки кишечной инфекции в школе Житомира.