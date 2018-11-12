У дитсадках Хмельницького подорожчало харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. З 1 листопада у всіх дошкільних закладах Хмельницького подорожчало харчування. Про це йдеться у сюжеті телеканалу МТРК "Місто", передає УНН.
Відтепер вартість харчування однієї дитини становитиме 24 грн, а не 22.
Повідомляється, що 40% від цієї суми компенсує міський бюджет, ще 60% – сплачують батьки. Відтак, з листопада батьки дошкільнят платитимуть за харчування 14,40 гривень, а 9,60 – піде з казни міста.
Цінові зміни відбудуться й у школах Хмельницького. Це стосується 1-4 класів. Там вартість харчування зросла на одну гривню і становить 13 гривень, а не 12, як раніше.
Нагадаємо, через тендерну війну постачальників, на Харківщині вихованці дитячих садочків та учні шкіл залишилися без повноцінного харчування.
Депутат Сергій Тригубенко відреагував на ситуацію та звернувся до АМКУ із вимогою якнайшвидше розблокувати відповідні тендерні процедури.