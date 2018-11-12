В детсадах Хмельницкого подорожало питание
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. С 1 ноября во всех дошкольных учреждениях Хмельницкого подорожало питание. Об этом говорится в сюжете телеканала ГТРК "Город", передает УНН.
Отныне стоимость питания одного ребенка составит 24 грн, а не 22.
Сообщается, что 40% от этой суммы компенсирует городской бюджет, еще 60% - платят родители. Следовательно, с ноября родители дошкольников будут платить за питание 14,40 гривен, а 9,60 - пойдет из казны города.
Ценовые изменения произойдут и в школах Хмельницкого. Это касается 1-4 классов. Там стоимость питания выросла на гривну и составляет 13 гривен, а не 12, как раньше.
Напомним, из-за тендерной войны поставщиков, в Харьковской области воспитанники детских садов и учащиеся школ остались без полноценного питания.
Депутат Сергей Тригубенко отреагировал на ситуацию и обратился в АМКУ с требованием как можно быстрее разблокировать соответствующие тендерные процедуры.