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13 квітня, 16:43
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
12 квітня, 10:15
• 70111 перегляди
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
Ексклюзив
12 квітня, 06:00
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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
12 квітня, 05:00
• 151843 перегляди
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
11 квітня, 18:06
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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
Ексклюзив
11 квітня, 17:02
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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
Ексклюзив
11 квітня, 15:51
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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
11 квітня, 13:43
• 93371 перегляди
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
11 квітня, 11:26
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 квітня, 10:35
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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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