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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9038 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70111 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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12 квітня, 06:00 • 154894 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151843 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125622 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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11 квітня, 17:02 • 133906 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

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11 квітня, 15:51 • 85715 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93371 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98974 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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11 квітня, 10:35 • 89758 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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