В "Дії" произошел сбой
Киев • УНН
Приложение "Дія" в Украине вышло из строя, отображая сообщение об ошибке при открытии, как и предыдущий масштабный сбой, произошедший во время голосования на "Евровидении" в приложении.
В приложении "Дія" произошел сбой в работе, передает УНН.
Детали
При входе в приложение отмечается: "К сожалению, произошла ошибка".
Дополнение
Последний масштабный сбой в работе "Дії" был 3 февраля во время финала нацотбора на "Евровидение". Голосование происходило в Дії.
На определенном этапе произошел сбой в приложении, украинцы писали, что не могут проголосовать.
В "Дії" произошел сбой
Приложение "Дія" в Украине вышло из строя, отображая сообщение об ошибке при открытии, как и предыдущий масштабный сбой, произошедший во время голосования на "Евровидении" в приложении.
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