В "Дії" произошел сбой

В приложении "Дія" произошел сбой в работе, передает УНН.

Детали

При входе в приложение отмечается: "К сожалению, произошла ошибка".

Дополнение

Последний масштабный сбой в работе "Дії" был 3 февраля во время финала нацотбора на "Евровидение". Голосование происходило в Дії.

На определенном этапе произошел сбой в приложении, украинцы писали, что не могут проголосовать.