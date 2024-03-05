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В "Дії" произошел сбой

В "Дії" произошел сбой

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 12:42  •  10822 просмотра

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Приложение "Дія" в Украине вышло из строя, отображая сообщение об ошибке при открытии, как и предыдущий масштабный сбой, произошедший во время голосования на "Евровидении" в приложении.

В приложении "Дія" произошел сбой в работе, передает УНН.

Детали

При входе в приложение отмечается: "К сожалению, произошла ошибка".

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  Дополнение

Последний масштабный сбой в работе "Дії" был 3 февраля во время финала нацотбора на "Евровидение". Голосование происходило в Дії.

На определенном этапе произошел сбой в приложении, украинцы писали, что не могут проголосовать. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
У "Дії" стався збій
There was a malfunction in Diia
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В "Дії" произошел сбой

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