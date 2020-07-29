У Держстатистики розповіли, як змінилася вартість алкогольних напоїв за останні два роки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. За два роки вартість горілки в Україні зросла на 12%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у червні 2020 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала в середньому 92,13 грн, тоді як у червні 2018 року — 81,9 грн.
Вартість столового вина вітчизняного виробництва також зросла — на 11%. У червні 2020 року пляшка вина об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 67,1 грн, тоді як у червні 2018 року — 60,4 грн.
Зросла і вартість пива вітчизняного виробництва — на 20,6%, до 17,5 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
При цьому, як повідомляв УНН, за рік обсяги виробництва горілки в Україні збільшились на 17,5%.
Нагадаємо, соціологи порівняли цьогорічні показники упізнаваності горілчаних брендів з минулорічними та визначили перелік брендів, які нарощують свою популярність серед українських споживачів.
До таких ТМ, зокрема, належать: Finlandia (+5,9%), "На березових бруньках" (+5,3%), Prime (+4,3%), Absolut (+3,6%), "Зубровка" (+3,6%), Green Day (+ 2,9%), "Козацька Рада" (+2,4%).
Натомість, дещо "впала" впізнаваність таких напоів як: "Хлібний Дар" (-4,4%), "Мороша" (-4,2%), "Nemiroff" (-1,4%) і "Хортиця" (- 0,1%).