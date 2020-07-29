В Госстатистики рассказали, как изменилась стоимость алкогольных напитков за последние два года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. За два года стоимость водки в Украине выросла на 12%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в июне 2020 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,13 грн, тогда как в июне 2018 - 81,9 грн.
Стоимость столового вина отечественного производства также выросла - на 11%. В июне 2020 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 67,1 грн, тогда как в июне 2018 года - 60,4 грн.
Выросла и стоимость пива отечественного производства - на 20,6%, до 17,5 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
При этом, как сообщал УНН, за год объемы производства водки в Украине увеличились на 17,5%.
Напомним, социологи сравнили нынешние показатели узнаваемости водочных брендов с прошлогодними и определили перечень брендов, которые наращивают свою популярность среди украинских потребителей.
К таким ТМ, в частности, относятся: Finlandia (+ 5,9%), "На березових бруньках" (+ 5,3%), Prime (+ 4,3%), Absolut (+ 3,6%), "Зубровка" (+ 3,6%), Green Day (+ 2,9%), "Козацька Рада" (+ 2,4%).
Зато несколько "упала" узнаваемость таких напитков как: "Хлебный Дар" (-4,4%), "Мороша" (-4,2%), "Nemiroff" (-1,4%) и "Хортица" (- 0,1%).