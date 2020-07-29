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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100596 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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4 марта, 14:27 • 114131 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114746 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 138237 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103538 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102759 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

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В Госстатистики рассказали, как изменилась стоимость алкогольных напитков за последние два года

В Госстатистики рассказали, как изменилась стоимость алкогольных напитков за последние два года

Киев  •  УНН

 • 9226 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. За два года стоимость водки в Украине выросла на 12%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в июне 2020 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,13 грн, тогда как в июне 2018 - 81,9 грн.

Стоимость столового вина отечественного производства также выросла - на 11%. В июне 2020 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 67,1 грн, тогда как в июне 2018 года - 60,4 грн.

Выросла и стоимость пива отечественного производства - на 20,6%, до 17,5 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

При этом, как сообщал УНН, за год объемы производства водки в Украине увеличились на 17,5%.

Напомним, социологи сравнили нынешние показатели узнаваемости водочных брендов с прошлогодними и определили перечень брендов, которые наращивают свою популярность среди украинских потребителей.

К таким ТМ, в частности, относятся: Finlandia (+ 5,9%), "На березових бруньках" (+ 5,3%), Prime (+ 4,3%), Absolut (+ 3,6%), "Зубровка" (+ 3,6%), Green Day (+ 2,9%), "Козацька Рада" (+ 2,4%).

Зато несколько "упала" узнаваемость таких напитков как: "Хлебный Дар" (-4,4%), "Мороша" (-4,2%), "Nemiroff" (-1,4%) и "Хортица" (- 0,1%).

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