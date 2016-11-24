У Держрибагентстві запропонували рибовідтворювальним заводам надавати платні послуги

“Матеріально-технічні потужності наших рибовідтворювальних заводів не оновлювалися більше 20 років. Вони споживають занадто багато електроенергії, гальмують розвиток самих підприємств. Риборозплідники мають більший потенціал, ніж його використовує державне замовлення. Розумним рішенням є дозволити підприємствам надавати платні послуги. Отримані кошти можуть бути використанні для модернізації підприємств. Крім того, на продукт діяльності риборозплідників існує великий попит серед рибних фермерів, це сприятиме розвитку ринку”, ̶ зазначив голова Держрибагентства Ярема Ковалів.

Зокрема, йдеться про рибовідтворювальні заводи “Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб”, “Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика”, “Новокаховський рибоводний завод частикових риб”, “Рибоводний форелевий завод “Лопушно”, а також Іхтіопатологічну лабораторію, що займається дослідженнями хвороб риби та Методично-технологічний центр з аквакультури.

Так, проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про надання платних послуг бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства рибного господарства” передбачено вісім видів платних послуг.

Наразі постанова знаходиться на погодженні в органах виконавчої влади.

Нагадаємо, у Держрибагентстві запропонували підняти щоквартальний збір за фактичний вилов водних біоресурсів для спеціальних користувачі водних біоресурсів (підприємств промислового лову) щонайменше в 2,5 рази.